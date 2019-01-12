أبرز هواتف الجيل الخامس المتوقعة في 2019

المصدر: دبي- سيد صالح

تردّد إلى مسامعنا كثيراً خلال السنوات الأخيرة، مصطلح تقنية الاتصال بالجيل الخامس، الذي يشير إلى المرحلة المقبلة من شبكات الاتصال الذكية، التي ستوفر سرعات تحميل عالية.

وينتظر العالم اليوم بشغف، إطلاق أولى الأجهزة الطرفية التي تعمل بهذه التقنية، وخاصة الهواتف الذكية. ومن أبرز ملامح شبكة الجيل الخامس، هي أنها ستضعنا على أعتاب تغيير شامل، يطال الطريقة التي نتواصل بها مع بعضنا البعض حيث ستكون مهيأة لخدمة المفاهيم التقنية الجديدة، التي نسمع عنها في الآونة الأخيرة، كإنترنت الأشياء والواقع المعزز وأيضاً ستُستَخدَم في تشغيل التطبيقات فائقة الحداثة.

ويُتَوَقًع أن يتيح الجيل الخامس للهواتف الذكية، سرعة تحميل بيانات تصل إلى 20 غيغابت في الثانية، أي أسرع 100 ضعف، بالمقارنة مع السرعة التي توفرها أحدث التقنيات المتاحة وهي الجيل الرابع كما يتوقع أن تغطي خدمة الجيل الخامس 40 % من عدد سكان الأرض بحلول 2024.

وأياً ما كان من الأمر فمن المؤكد أن تقنية الجيل الخامس، ستحتاج نوعيات مختلفة تماماً من الهواتف الذكية، بالمقارنة مع تلك المتداولة حالياً وتعمل باستخدام تقنية الجيل الرابع. وفي ما يلي أبرز الهواتف الذكية من الجيل الخامس بنظام أندرويد، المرتقب إطلاقها العام الجاري، وفقاً لتقرير نشره موقع «موبايل سكاوت.كوم».

غالاكسي إس 10 5 جي:

هو باكورة خط الإنتاج «غالاكسي إس 10»، هذا الطراز من الهواتف الذكية، الذي يترقبه عشاق «سامسونغ» بلهفة، بعد نجاح آخر إصدارات الشركة حتى الآن من عائلة «غالاكسي إس»، وهو «غالاكسي إس 9».

ثمة سبب آخر لترقب «سامسونغ غالاكسي إس 10 5 جي»، وهو كونه يُتَوَقًع أن يكون أول هاتف مزود بالمُعالِج «إس أو سي سناب دراغون 8150»، المعزز بتقنية الجيل الخامس، من إنتاج شركة «كوالكوم».

ويُتَوَقًع أيضاً أن يكون هذا الهاتف، هو أول إصدار من الهواتف الذكية ذات العيار الثقيل يشهده العام الجاري، حيث من المنتظر تدشينه الشهر المقبل. ويُنتَظَر أن تطرح «سامسونغ» عدة إصدارات من «غالاكسي إس 10 5 جي»، والتي تتراوح في أحجام شاشاتها وأسعارها وتبدأ أحجام الشاشات في «سامسونغ غالاكسي إس 10 5 جي»، من الحجم 5.8 بوصات، والذي سيبدأ سعره من 855 دولاراً.

هواوي ميت إف:

صرح مسؤولون تنفيذيون في شركة «هواوي» في وقتٍ سابق، أن الشركة ستدشن هاتفها الذكي «هواوي ميت إف القابل للطي»، لأول مرة، على هامش فعاليات «المؤتمر العالمي للهواتف النقالة لعام 2019»، التي ستبدأ في الـ 25 من فبراير المقبل في مدينة برشلونة الإسبانية. وذكرت مصادر، أن الهاتف الجديد قد سُرٍبَ بالفعل لبعض شركات الاتصالات في كوريا الجنوبية.

ولا تتوافر حتى الآن معلومات مؤكدة عن حجم شاشة «هواوي ميت إف القابل للطي» أو سعره، إلا أن ثمة شائعات مفادها أن حجم شاشته سيبلغ 8 بوصات، وسعره 1100 دولار.

هواوي بي 30 برو

إذا كان العديد من المحنكين في عالم الهواتف الذكية، يصنفون الهاتف «هواوي بي 20 برو»، باعتباره مزوداً بأفضل كاميرات ضمن الكاميرات الملحقة بالهواتف الذكية.

فيعني ذلك منطقياً، أن الإصدار المقبل من خط الإنتاج «هواوي برو»، وهو «هواوي بي 30 برو»، المُتَوَقًع أن يُدَشًن في أبريل المقبل، سيكون مزوداً بكاميرات أروع. وثمة تكهنات عن مواصفات ثورية سيأتي بها «هواوي بي 30 برو»، ومنها أنه سيكون مُصَمّمَاً لاستيعاب ثلاث أو أربع كاميرات، بل ويتحدث البعض عن 5 كاميرات.

شاومي مي ميكس 3 5 جي:

على الرغم من أن الهواتف الذكية التي تنتجها شركة «شاومي» الصينية، معروفة عامةً بكونها مدعومة بنظام التشغيل «أندرويد» الرخيص نسبياً، إلا أن خط الإنتاج «مي ميكس» بضفة خاصة، يحظى بشعبية كبيرة في مختلف أنحاء العالم.

ولم يتسنَ للشركة طرح عائلة «مي ميكس» بتقنية الجيل الخامس، إلا بعد تعديل شريحة التعريف الخاصة بها.

وأيضاً بعد أن أعلنت «كوالكوم» عن طرح المُعالِج «إس أو سي سناب دراغون 8150»، المعزز بتقنية الجيل الخامس، ما أتاح لـ «شاومي» طرح إصدارات معدلة من «مي ميكس 3»، توافق الأسواق الأوروبية والأمريكية. ومن المُنتَظَر أن تطرح الشركة «شاومي مي ميكس 3 5 جي» في مارس أو أبريل بسعر 475 دولاراً.

موتو زد 3 5 جي:

لأن الشركة الأمريكية العملاقة «موتورولا»، هي تاريخياً من اخترع أول هاتف نقال في العالم، وكان ذلك عام 1973، لذا، لم يكن غريباً أن تختبر شبكة الجيل الخامس علناً على كافة منتجاتها من الهواتف الذكية، وذلك بفضل المُكَوٍن «5 جي موتو مود»، الذي طورته بالتعاون مع شركة «فيريزون» الأمريكية أيضاً.

ومن المرتقب أن تطرح «موتورولا» هاتفها الجديد «موتو زد 3 5 جي» في مارس أو أبريل المقبل. وقد يبلغ حجم الشاشة في «موتو زد 3 5 جي» 6 بوصات، بدرجة وضوح 1080 بي، فيما قد يبلغ سعره 460 دولاراً.