«أوبو» تكشف عن هاتف «فايند إكس» بتقنية الجيل الخامس

المصدر: دبي - البيان

كشفت «أوبو» OPPO النقاب مؤخراً عن نموذج هاتفها الذكي الجديد «فايند إكس» من الجيل الخامس.

وتؤكد «أوبو» أنها ستعمل مع شركاء الصناعة من حول العالم لتطوير بيئة حاضنة لتقنية الجيل الخامس الجديد. وتأتي هذه الخطوة عقب النجاح الذي حققته «أوبو» في إجراء أول اتصال فيديو متعدد الأطراف في العالم بهواتف ذكية بالاعتماد على شبكة الجيل الخامس.

حيث قام مهندسون من ستة مراكز بحث وتطوير تابعة للشركة بالمشاركة بإجراء اتصال فيديو عبر «وي تشات» WeChat، تطبيق مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت الرسالة الأولى في افتتاح اللقاء هي «مرحباً أوبو«، مرحباً بالجيل الخامس».

يذكر أن هذا الإعلان يأتي بالتزامن مع تزايد الجهود في منطقة الشرق الأوسط نحو اعتماد شبكات الجيل الخامس «5G» وخاصة في أسواق الخليج العربي، مع سلسلة من اختبارات الشبكات الأخيرة وإطلاق خدمات تجريبية تم عرضها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي.

وقال طوني تشين، المؤسس والرئيس والرئيس التنفيذي لـ»أوبو«على هامش مشاركة الشركة في فعاليات معرض التكنولوجيا 2018 في «شينزين»: «لا شك في أن تقنية الجيل الخامس تشكل توجها عالمياً تسعى»أوبو«لأن تكون من الشركات الرائدة في تبنيه.

وإضافة إلى سعينا لنكون المصنّع الأول لإطلاق الهواتف الذكية من الجيل الخامس، فإن»أوبو«تدرس الفرص المتاحة لاعتماد تقنيات الـ5G+ ما سيسهم بدوره في إبراز قيمة الجيل الخامس 5G». وأضاف: «ستقوم شركة»أوبو«بدمج شبكة الجيل الخامس بشكل كامل مع التطبيقات وإحصاءات المستخدمين، والابتكار المستمر لتزويد المستخدمين بتجربة ثورية وضرورية وملائمة وسلسة».

هذا وقد طرحت»أوبو«في العام الماضي هاتفها الذكي الرائد «فايند إكس» في عدد من أسواق الشرق الأوسط، وكان السبّاق في اتجاه الهواتف الذكية بشاشات كاملة خالية من الحواف والنتوء.

وتجدر الإشارة إلى أن نموذج»أوبو««فايند أكس» من الجيل الخامس يتمتع بمعالج سنابدراغون Snapdragon 855 وموديم الجيل الخامس من طراز X50 ما يسهم بتقديم أداء متميز لاستخدام تطبيقات الجيل الخامس.

كما قامت كل من»أوبو«و«كواكوم» مؤخراً، بعرض تقنيات الاتصال ببيانات الجيل الخامس وتطبيقات جمّة منها البحث على الإنترنت وإعادة عرض الفيديو على الشبكة والاتصال بالفيديو باستخدام نموذج «فايند إكس» من الجيل الخامس.

في هذا الإطار، صرح براين شن، نائب الرئيس العالمي لـ»أوبو«ورئيس أعمال الشركة في الصين: «نحن على ثقة أن»أوبو«سوف تكون أولى الشركات التي تطرح هواتف الجيل الخامس الذكية خلال عام 2019».

تتطلع»أوبو«إلى المدى البعيد وعليه أطلقت مفهوم 5G+ إيماناً منها بأن هذه الحقبة سوف تتميز باتصال كل شيء بالإنترنت وأن التجربة سوف تكون سيدة الموقف. وشرح تشين «سوف يكون الهاتف الذكي في قلب مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية، التي سوف تكون متصلة عبر شبكة الجيل الخامس.

وسعياً منها للتعامل مع مجالات الصحة الذكية والمنزل الذكي بدأت»أوبو» بالعمل على عدد من الأجهزة الذكية تستطلع من خلالها التقاطع بين الجيل الخامس وأحدث التكنولوجيات، وهي تتعاون مع القطاع برمتها لبناء بيئة مبتكرة حاضنة لـ5G+».