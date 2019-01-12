عدسة «نايكون» مثالية لتصوير الطبيعة والمُدن

المصدر: دبي - البيان

أصبح الآن بإمكان المصورين من مستخدمي مجموعة Nikon Z «نايكون» الاستمتاع بعدسات بخاصية تكبير ذات زاوية فائقة الاتساع الجديدة توفر أداء بصرياً متميزاً إلى جانب إمكانية الحمل الإضافية والخفة وإمكانية التشغيل في عدسات NIKKOR Z 14-30 ملم f/‏4 S.

وتُعد عدسة NIKKOR Z 14-30 ملم f/‏4 S، التي تعمل بنظام Z-mount والتي تستخدم البعد البؤري المشفه القصير، جزءًا من عدسات S-Line1 وهي عبارة عن عدسات مُدمجة عملية للغاية في تصوير المناظر الطبيعية ومعالم المُدن.

وتغطي العدسة زاوية ديناميكية فائقة الاتساع بمقدار 14 ملم حتى زاوية عريضة قدرها 30 ملم مع فتحة ثابتة f/‏4، مما يجعلها متعددة الاستخدام ومناسبة لالتقاط مجموعة متنوعة من المشاهد دون الحاجة إلى تغيير العدسة.