«دل» تكشف عن 4 ابتكارات حاسوبية جديدة

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «دل»، خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية المقام حالياً في لاس فيجاس، عن مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة والمحسنة والاستخدامات البرمجية شملت حاسوب XPS 13 محسّن بكاميرا ويب عالية الدقة مثبتة أعلى شاشة InfinityEdge بلون أبيض جليدي.

وإصدار جديد من الطراز Inspiron 7000 2-in-1 Black Edition يأتي مع حافظة قلم ممغنط أولى من نوعها بالحجم الكامل في المفصل لضمان الجاهزية، ونظام Dell Cinema محدّث لتقديم جودة صور فائقة الوضوح باستخدام تقنية Dolby Vision وتحسينات صوتية محيطية بالكامل مع تقنية Waves MaxxAudio NX للاستمتاع بتجربة سينمائية غامرة.

بالإضافة إلى نظام Dell Mobile Connect من الجيل التالي لتكامل لاسلكي بين الحاسوب والهاتف المحمول يتيح إمكانية النقل الفوري للملفات بين الجهاز والهاتف بطريقة السحب والإسقاط عبر النظام Android وقدرة مستقبلية للتكامل مع الواقع الافتراضي.

وقال سام بورد، رئيس مجموعة حلول العملاء لدى «دل»، إن أجندة الفعاليات العالمية في قطاع تقنية المعلومات تستهلّ أعمالها السنوية بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية.

مشيراً إلى أن شهر يناير يشهد في كثير من الأحيان اتخاذ قرارات طموحة. وتشارك «دل» في المعرض العالمي الشهير بمنتجات جديدة ومحسّنة تمكّن المستخدمين من إطلاق العنان لإمكانياتهم، وفق ما أكّد بورد، الذي قال إن شركته تدفع عجلات الابتكار بقوّة، وتقدّم الأجهزة والخبرات اللازمة لجعل ممارسة الأعمال والألعاب، على السواء، «أكثر سلاسة ومتعة».