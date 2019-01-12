«باي» يطلق عنان ميزات «نوكيا 8 سيروكو»

المصدر: دبي - البيان

ذكرت شركة HMD العالمية، الشركة المطورة لأجهزة نوكيا، اليوم بأنّ آخر تحديثات نظام التشغيل آندرويد 9 باي أصبح متوفراً في الهاتف الذكي نوكيا 8 سيروكو Nokia 8 Sirocco الذي سيتيح للمستخدمين الوصول إلى أحدث الميزات من «جوجل».

وتضمن تحديثات نظام التشغيل «باي» استمرارية تحسين هواتف نوكيا مع الوقت، وذلك بفضل ميزة الذكاء الاصطناعي البديهية التي تتعلم عادات المستخدم لتوفير تجارب أكثر فاعلية وكفاءة.

ويتميز «نوكيا 8 سيروكو» بنحافته وقوته وتصميمه المبدع، حيث يجمع ما بين حرفية نوكيا والأداء المتفوق الذي يوفر سهولة فائقة في الاستخدام. كما أنّه يوفر ميزة إنشاء محتوى تنقلك إلى مستوى آخر مع بصريات ZEISS ونظام الصوت المحيطي.