أبل تعتزم إطلاق ثلاثة أنواع جديدة من آيفون

المصدر: البيان الاكتروني

تعتزم أبل إطلاق ثلاثة أنواع من هاتف آيفون هذا الخريف، بما في ذلك جهاز إكس آر ، بشاشة LCD ذات عرض بلوري سائل، وبأسعار مخفضة.

وذكر موقع "سكاي نيوز عربية"، "الجمعة"، أن أبل تخطط لطرح بعض مزايا جديدة خاصة بالكاميرات في الهواتف المتوقع إصدارها، بما في ذلك كاميرا خلفية ثلاثية لنوع، وكاميرا خلفية مزدوجة لنوعين آخرين.

ورغم ذلك، لا تزال أبل تتمسك بشاشات LCD في الوقت الذي تصارع فيه تباطؤ مبيعات جهاز آيفون إكس آر، الذي أدى إلى خفض أحدث إيراداتها.

ويرجع تمسكها بهذه التكنولوجيا، التي يبدو أنها لم تجني آثارها، إلى أن الأجهزة المزودة بشاشات LCD كانت في خط الإنتاج لعدة أشهر، ولا يمكن تغيير هذه الخطة بسهولة.

وكان خفض التوقعات النادر كشف عن ضعف الطلب على آيفون في الصين، أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، حيث يتأثر الاقتصاد المتباطئ بالحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وتقدر شركة كاناليس لأبحاث السوق أن الشحنات إلى الصين انخفضت 12 % العام الماضي، وتتوقع تراجع شحنات الهواتف الذكية في 2019 بنسبة ثلاثة في المائة أخرى إلى ما يقل عن 400 مليون هاتف للمرة الأولى منذ 2014.

لكن أبل، التي قلصت توقعات مبيعاتها الفصلية الأسبوع الماضي، خفضت الإنتاج المخطط للأنواع الجديدة نحو عشرة في المائة للأشهر الثلاثة بين يناير ومارس.