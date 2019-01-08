المصدر: إعداد: نهى حوا

الإنسان والبيئة محط اهتمام العلماء والمبدعين، لاسيما في مجالي التلوث بالبلاستيك والاحتباس الحراري، وقد طور هؤلاء أخيراً ابتكارات جديدة مستدامة ملهمة للمستهلكين والصناعيين لتبنيها في أعمالهم وحياتهم اليومية، مثل فكرة المواقف المستدامة التي تستخدم الطاقة الحركية للدراجات الهوائية في عملية إنتاج طاقة نظيفة، أو الاختراع الأخير لمادة مطاطية تجعل الألواح الشمسية أكثر كفاءة في استدارتها للضوء كزهرة عباد الشمس، أو تلك التقنية التي تستخدم لب الخشب المعاد تدويره في الطابعة الثلاثية الأبعاد للحد من النفايات البلاستيكية، أو الأخرى التي تستخدم قشر البطاطا القابل للتحلل بديلاً للخشب متوسط الكثافة في صناعة قطع الأثاث ومواد البناء.

ابتكارات أخرى حديثة تصب في مصلحة الإنسان والبيئة، تتمثل أيضاً في تقنية التصوير في الظلام والكشف عن الأنسجة البيولوجية دون الإضرار بها، وابتكار أداة للكشف عن عمليات الغش في المواد الاستهلاكية كزيت الزيتون، وفيما يخص الابتكارات التي تخصص أصحاب الهمم، هناك ابتكار رائع لسماعات للصم تبدو كالسماعات العادية المنتشرة لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع.