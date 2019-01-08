مواقف مُستدامة

تمكن عالمان هولنديان من تصميم مواقف مستدامة للدراجات الهوائية يمكنها جمع الطاقة الحركية التي يولدها راكبو الدراجة.

وقد ابتدع المصممان، غيلوم روخوموفسكي وبالز فرنجالك، كجزء من تحدي الطاقة النظيفة لمدينة امستردام، نظاماً أطلقا عليه تسمية «إس-بارك»، يمكنه استخدام الطاقة الحركية من ركوب الدراجات لشحن البطاريات.

يشمل النظام دولاباً أمامياً يمكن وضعه في إطار أي دراجة، بحيث يتم إنتاج طاقة حركية أثناء تجوال الدرّاج في المدينة، مع تخزينها في بطاريات داخل الدراجة. وعند ركن الدراجة، في مواقف مشتركة ومخصصة تتصل بالشبكة الكهربائية، يجري تصريف الطاقة التي خونتها البطاريات داخل تلك الشبكة الكهربائية.