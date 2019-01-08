يستطيع الروبوت «أنيمال» التنقل عبر مجاري الصرف الصحي وغيرها من التضاريس الوعرة للقيام بمهام تفحص البنية التحتية، وإجراء البحوث ومهام الإنقاذ.

الروبوت الذي يسير على أربع قوائم، والذي تم تطويره منذ سنوات عدة من قبل شركة «إي تي إتش زوريخ» وفرعها «انتيبيوتكس»، خضع لتحسينات أخيراً، بإضافة كاميرات حساسة للضوء و«ليدار»، للتنقل في الظلام عبر الأنفاق تحت الأرض وسط أنظمة الصرف الصحي.

وفيما يستكشف «أنيمال» التضاريس الجوفية، يمكنه التقاط الصور ومراقبة الشكل الهندسي والحرارة داخل الأنفاق، وملاحظة أي علامات للضرر أو الضعف، بغية إجراء الإصلاحات في الوقت المناسب.