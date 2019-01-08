قشر البطاطا بديلاً للخشب

تمكن عالمان بريطانيان من إعادة تدوير قشر البطاطا وانتاج بديل للخشب الليفي المضغوط «إم دي إف». وقد صمم روان مينكلي وروبرت نيكول، المقيمان في لندن، بديلاً لمادة «إم دي إف» التي تستخدم لمرة واحدة، وكان دافعهما الأثر البيئي والعمر القصير لعدد من المواد التي يجري التخلص منها بسهولة.

«تشيب بورد» هي مادة قابلة للتحلل بعد الاستخدام، على عكس الـ «إم دي إف»، ولا تحوي الفورمالديهايد أو الراتنجات والمواد الكيميائية السامة الأخرى، وتعد بديلاً مستداماً ناجماً عن مصانع الأغذية الصناعية.

وقد قام الطالبان من جامعة كينسنغتون بتجميع قشر البطاطا من المصانع، وإخضاع القشر لعمليات صقل مختلفة لابتكار عامل ربط يمكن تطبيقه على البطاطا والخيزران والخشب أو عشبة الدينار، وصنعا بعد ذلك مادة عن طريق الضغط الحراري للمركب، وتمكنا من تطوير ألواح صلبة متينة قابلة للاستخدام في مجموعة من المنتجات مثل الأثاث ومواد البناء، مع تحسين المنتج لمرحلة التصنيع التجاري.

يقول الباحثان إنه مع وصول المنتج إلى نهاية عمره، يمكن تحويله لسماد صناعي لاستخدامه في المزارع.