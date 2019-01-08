طوّر باحثون في جامعة كومبلوتنس بمدريد الإسبانية طريقة للتأكد من جودة زيت الزيتون، عن طريق تصميم أداة استشعار يمكنها رصد الزيت المغشوش.

الأداة التي أطلق عليها «تالانتا» يمكنها تمييز الزيت بفضل ثنائيات الليزر، لأن الفلوريسنت المشع المنبعث من الزيوت المغشوشة يختلف قليلاً عن زيت الزيتون البكر النقي.

وقال جوزيه تورشيلا، الباحث في دائرة الهندسة الكيميائية والمواد في الجامعة: «المزايا الأخرى الواضحة للأداة التي تأتي بحجم حقيبة، تكمن في القدرة على إجراء التحليل على الفور، والحصول على النتائج في الوقت الحقيقي». ومن بين طرق الغش المعتمدة، مزج النوع النقي مع نوع أقل سعراً، أو زيوت نباتية أخرى.