منحنيات استرخاء علمية

صممت شركة «آلتدايناميك» أحدث أشكال المنحنيات ثابتة الاتساع «بينتاأوربيفورم» ذات الشكل الخماسي التي تتدحرج وكأنها كرات بالرغم من وجود حواف فيها. ويكمن الفارق الأساسي بين المنحنيات ثابتة الاتساع والكرات في أن مركز كتلة الأولى ليس مركزياً كما في الكرة، لذا فإنه لا يواصل الدوران إلا بإحداث قوة مستمرة دافعة.

«بينتاأوربيفورم» منحوتة ممتعة تبعث على الاسترخاء أثناء التأمل بقوانين الهندسة الرياضية الساحرة. كل من القطع الثلاث في المجموعة مصنوع من مادة حديدية معينة من الفولاذ أو النحاس أو النحاس الأصفر، ويتخذ مظهراً مختلفاً يتوزع بين اللماع ومتوسط اللماعية ومطفأ اللمعة.