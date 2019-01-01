مصابيح عوّامة

ترتكز الفكرة الكامنة خلف «توينكل» على الجمع بين تقنية الدرونات والإضاءة لصناعة مصابيح إنارة الشوارع الأذكى والأجدى في العالم. يضم كل عمود إنارة عدداً من درونات «توينكل» المدمجة والمزودة بضوء ساطع في قاعدتها تنير البقعة التي أسفلها مباشرة، وما إن يمر شخص ما من تحت عمود الإنارة حتى يغادر درون «توينكل» مكانه ويتبع السائر المترجل وينير الطريق أمامه. وإذا ما أوشكت بطارية الدرون على النفاد فإنه يعود إلى عمود الإنارة ويتم إرسال آخر.

مصابيح الشارع العوامة تهدف لجعل الشوارع أكثر أماناً، وقدرتها على التحرك تتيح إجراء دوريات على الطرقات وبين الأزقة والممرات الجانبية. وحالما تقوم بوظيفتها تعود لمكانها لتكون مصباحاً عادياً.