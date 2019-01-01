ملابس بشاحن كهربائي

طور باحثون طريقة لدمج خلايا شمسية مصغرة في خيوط غزل يمكن حبكها وحياكتها إلى منسوجات تسمح لمرتديها توليد كهرباء وشحن مواد مثل الهواتف المحمولة والساعات الذكية، أثناء التنقل.

وذكر موقع «تك اكسبلور» أن الخلايا مغلفة بالراتنج مما يسمح بغسل القماش وارتدائه مثل أي شكل من أشكال الملابس. الجهاز الذي طوره باحثون في جامعة توتنغهام ترنت بإنجلترا، بطول ثلاثة مليمترات وعرض 1.5 مليمتر، مما يجعل الخلايا غير مرئية بالعين المجردة.

أوضح معد المشروع البروفيسور تيلاك دياز أن: «الابتكار يسمح بالتخلي عن الحاجة إلى التوصيل بمقابس الحائط ويقلص الطلب على الشبكة».