درون بشبكة للإنقاذ

قام مصممون صينيون من جامعة غوانغدونغ للتكنولوجيا بابتكار درون لقي التقدير بجوائز عن قدرته على إنقاذ الأرواح. «نت درون» طائرة موجهة عن بعد ومصنوعة من أربعة أجزاء ربعية مزودة بمراوح. تعمل الطائرة على إنقاذ الأشخاص العالقين في أماكن مرتفعة وذلك عبر الانقسام لأربعة أجزاء تنبسط بينها شبكة أمان لتشكيل ما يشبه سرير الحماية بحيث يمكن للضحية القفز عليه.

ما إن يصل الشخص بأمان داخل الشبكة حتى تقوم الطائرة بنقله، الأمر الذي يسهم في حماية الأرواح وتلافي السقوط من الأماكن المرتفعة، فضلاً عن تفادي تعريض حياة المنقذين للخطر.