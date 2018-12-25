المصدر: إعداد: نهى حوّا

شهد العالم ابتكارات كثيرة تعد بتسهيل حياتنا وجعلها أكثر راحة وأقل تلويثاً للبيئة، من بينها، على سبيل المثال، ابتكارات تعدنا بتدفئة مستمرة عبر حياكة خرق عالية التقنية في الملابس، وتخفيف الألم بواسطة ضمادة تزال بالضوء، وتسهيل عملية شحن هواتفنا عبر حياكة شاحن كهربائي في خيوط الثياب التي نرتديها، وبينها أيضاً ما يعدنا بتجربة تسوق خالية من الازعاجات عبر متجر آلي، أو بالتقاط تلقائي للصوت من الحركة على الشاشات أمامنا دون الحاجة إلى تسجيلات صوتية.

ولا تقتصر الابتكارات على ذلك، بل على جعلها حياتنا أكثر صحية وأقل تلويثاً، مثل مشروع الصندوق المخزن للطاقة المتجددة، أو منظف فعال لمحطات الطاقة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أو ابتكار الورقة التي تدوم الكتابة عليها طويلاً ويمكن استخدامها مرات عدة، عدا تلك الابتكارات التي تحمي أولادنا ككاشف الدخان ضد الحريق الذي يستخدم صوت الأم، الصوت المنبه الأكثر فعالية مع الأولاد.