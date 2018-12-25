نظام مُقلّد

أصوات هطول المطر، خرير الماء، الاصطدام! جميعها أصوات تبث في الأفلام والألعاب الالكترونية، ويجري توليدها بصعوبة بواسطة الكمبيوتر أو تجميعها من التسجيلات. وفيما ولدت التطورات في الصور التي يولدها الحاسوب رسوماً حيوية وواقعية عن الحياة، فإن الأصوات المرتبطة بها هي في الغالب مسجلة.

حالياً ابتكر الباحثون في جامعة ستانفورد نظاماً أوتوماتيكياً يطلق الأصوات، لمجموعة واسعة من الظواهر التي يجري تقليدها. يستكشف النظام الاهتزازات وتأثيرها على الموجات الصوتية. بالإضافة إلى فائدته في الأفلام وعالم الواقع الافتراضي، يمكن لهذا النظام مساعدة شركات الهندسة في رسم نموذج عن صوت المنتجات قبل إنتاجها.