ضمادة بلا ألم

طور باحثون نوع جديد من المواد اللاصقة يمكنها الالتصاق بشدة بالمواد الرطبة، مثل الهيدروجيل والأنسجة الحية، فضلاً عن الانفصال بسهولة تحت تردد معين للضوء.

المواد اللاصقة التي تم ابتكارها بتعاون مشترك بين جامعة هارفرد الأميركية وجامعة شيان جياوتونغ الصينية، يمكن استخدامها كضمادات لاصقة للجروح بحيث يمكن نزعها من دون ألم، كما في معدات إيصال الدواء عبر الجلد، والروبوتات القابلة للارتداء.

يعتقد أن الضمادات قابلة للاستخدام في تطبيقات واسعة النطاق. ويقول أحد معدي الدراسة والبحث يانغ جاو: «وسيلتنا في استخدام الضوء للبدء بعملية الفصل غير ضارة بيئياً وغير مؤلمة».