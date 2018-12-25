كتابة صينية سحرية

طور باحثون صينيون ورقة سهلة الاستخدام تدوم طويلاً ويمكن الكتابة عليها مراراً وتكراراً، وتحتفظ بالرسائل أكثر من نصف عام، بمعنى أطول من أي ورق قابل لإعادة الاستخدام تم ابتكاره حتى الآن، وفقاً لمبتكريه.

ونقل موقع «ساينس نيوز» عن الباحثين في جامعة فوجيان نورمال، أن الابتكار يشكل وسيلة سهلة لصناعة ورق قابل لإعادة الكتابة ويدوم طويلاً، ويمكن محو محتوياته بتغيير في درجة الحرارة.

ويتغير لون الورق بسرعة من الأزرق إلى عديم اللون عندما تصل الحرارة أعلى من 65 درجة مئوية، ويعود لونه إلى الأزرق عندما تهبط الحرارة إلى ما دون 10 درجات مئوية.