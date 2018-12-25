«شمس في صندوق» هو مفهوم مبتكر يعمل على تخزين الطاقة المتجددة، مثل الشمس وقوة الرياح، في مستوعبات كبيرة من السيليكون السائل شديد الحرارة، مع العمل على تقديم تلك الطاقة مجدداً إلى الشبكة الكهربائية، حسب الطلب، الأمر الذي يسمح للنظام بتشغيل مدينة صغيرة على مدار الساعة.

تصميم معهد ماساشوستش للتكنولوجيا يعتمد على تسخين السيلكيون السائل إلى درجة حرارة، 4 آلاف درجة بمقياس فرنهايت، باستخدام الحرارة الزائدة الناتجة عن الرياح والطاقة الشمسية. وللاستفادة من تلك الطاقة المخزنة، ينقل السيليكون الحار المتوهج عبر أنابيب حيث يمكن التقاطه من قبل خلايا شمسية خاصة وتحويله إلى كهرباء.