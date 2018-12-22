«واتساب» تطور عملة مشفرة لتحويل الأموال

المصدر: نيويورك- وكالات

تسعى شركة فيسبوك لإطلاق مشروع طموح، من خلال تطوير عملة مشفرة تمكن المستخدمين من تحويل الأموال عبر تطبيق «واتساب».

ونقل موقع «بلومبيرغ» أن فيسبوك تناقش إمكانية طرح عملة رقمية مرتبطة بالدولار، بغرض التقليل من تقلبات الأسواق المالية، إلا أن عملية إطلاقها ليست قريبة.

وأشار بيان صادر عن فيسبوك: «تعمل فيسبوك على الاستفادة من تقنية بلوك تشين. ويكتشف فريق لدى الشركة إمكانيات استغلال تلك الفرص عبر تطبيقات عديدة. وليس لدينا المزيد حاليا للكشف عنه».

وتركز فيسبوك على السوق الهندية، حيث يستعمل «واتساب» أكثر من 200 مليون مستخدم، كما سجلت تحويلات الهنود في عام 2017، ما يقارب الـ69 مليار دولار.