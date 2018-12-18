فرشاة أسنان ورقيّة

تتبدى فرشاة أسنان «إيفا» كعنصر آخر في حرب الإنسان ضد البلاستيك، فهي مصنوعة من الورق ومغطاة بطبقة نانو من مادة تدعى متعدد حمض اللبنيك، وهي مصنوعة من النشاء وتعزز مرونة الورق. الجزء الأعلى للفرشاة، حيث الشعيرات، مصنوع كذلك من المادة الكيميائية ذاتها، لتعزيز التكامل التركيبي للفرشاة، في حين أن الشعيرات نفسها مصنوعة من النايلون الممزوج بزيت الخروع.

الفرشاة قابلة للذوبان في المياه ما يجعلها منتجاً صديقاً للبيئة تماماً من البداية للنهاية. وتبرز أهمية فرشاة «إيفا» في الفنادق وشركات خطوط الطيران، كما في السجون.