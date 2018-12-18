مركبة ذكية للمُدن

ابتكرت شركة دنماركية للدراجات الهوائية «سن»، أول مركبة كهربائية لسكان المدن بتكلفة منخفضة ووزن خفيف باعتبارها وسيلة متصلة مستدامة وميسورة التكلفة للنقل المدني.

وتضم «سن» التي تلخص اختصار الأحرف الأولى للمدينة التي استلهمت منها وهي في هذه الحالة سنغافورة، أربعة محركات مستقلة، وأربعة أبواب، وأربعة مقاعد في ابتكار يرتكز على مبادئ التصميم الاسكندنافي، بعارضة متقاطعة مصنوعة من الألمنيوم تحمل عجلة القيادة، وجهازاً لوحياً يوفر المعلومات والترفيه معاً. وتتيح المكونات المصغرة والمواد خفيفة الوزن كالألياف الكربونية المعيارية مساحة واسعة في الداخل مع تقليص الوزن الكلي للمركبة واستهلاك طاقة البطارية.