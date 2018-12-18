لتدخينٍ مسؤول

يهدف ابتكار يدعى «سبيرو» لتأمين ملاذ سريع الاستعمال للمدخنين، حيث يعمل نظام التنقية المتطور، والشكل العملي، كستار يحيط بالمدخن ويحجب التدخين غير المباشر من اجتياح المساحات المجاورة.

ينظف الجهاز المخصص لتنقية الهواء عبر تقنية المرشح المستقطب، الذي يحوي رغوة كربونية مرنة مفعّلة تعمل كموصل للكهرباء الساكنة المولدة في مادة الألياف البلاستيكية عند الطرفين. ويلتصق الكربون بالرؤوس المزودة بالطاقة في منظف الهواء، حيث يتم شحن مادة ألياف البلاستيك تحت قوة ضغط التيار لامتصاص عدد أكبر من الملوثات في الهواء بينما يعمل الكربون على معادلة المركبات العضوية المتطايرة، والكيمياويات المضرة، والدخان والروائح.