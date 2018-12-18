ابتكار إماراتي لكرسي متحـرك للمســـافرين

المصدر: إعداد: فاتن صبح

يشهد العالم الحديث طفرة تتفشى فيها الأجهزة المتطورة لتطال كافة شرائح المجتمع وتستهدف أكثر الأفراد شغفاً بالتكنولوجيا، بدءاً من مستلزمات الحياة اليومية كفرشاة الأسنان للاستعمال الوحيد، مروراً بأصحاب الهمم المسافرين وكرسيهم الذكي المتحرك، والمتنقلين عبر المدن ومركباتهم العملية المتطورة، والنباتيين من محبي الأطعمة ثلاثية الأبعاد، والمدخنين وإمكانية تفاديهم التدخين السلبي، ومحبي رفاهية الاستحمام في فقاعة زجاجية تحت المطر على أنغام الموسيقى، وصولاً إلى المتوحدين وسماعاتهم الأنيقة الراصدة لحالاتهم المزاجية والنفسية.

صمم طالبان من جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة كرسياً متحركاً مخصصاً للمسافرين المقعدين يدعى «إير تشير» أو الكرسي الجوي، وهو اختراع بتوقيع عامر صدّيقي وعلي أصغر، يوفر سهولة الانتقال والوصول عند السفر جواً. يتيح التصميم نصف الدائري للكرسي وضعه مكان كرسي الطائرة، كما أنه بحجم يكفي لمروره بسهولة بين ممرات المقاعد على الطائرة.

لم يغفل المصممون عن إدخال المميزات الموجودة على مقاعد الطائرات في الكرسي المتحرك كحزام الأمان الموجود على الطائرات، وإمكانية الوصول لخاصيات الأمان والترفيه أثناء الرحلة. أما خارج الطائرة فإنه يعمل كأي كرسي متحرك آخر عبر أدوات التحكم اليدوي أو الكهربائي. كما أن «إير تشير» قابل للطي مع إمكانية تقليص ارتفاعه بنسبة 46%.