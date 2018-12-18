حمام فضائي

منطلقاً من فكرة الفضاء من قلب الفضاء، توصل المصمم الروسي ألكسندر زوكوفسكي لابتكار «باثسفير» في مشروع تصوري يعيد رسم مفهوم الاستحمام وتصوره على شكل فضاء كروي.

الكرة التي تبدو وكأنها فقاعة زجاجية معلقة في الهواء تمنح المستحم شعوراً بانعدام الوزن، حيث يتمكن فور الدخول إليها من خلق أجواء خاصة تناسب حالته المزاجية كأن يحاكي هطول المطر وتعديل درجات الحرارة حسب الرغبة، كما درجات الرطوبة ونسبة الإضاءة، إضافة إلى الأصوات والروائح.

ولا شك بأن النظرية الكامنة خلف المشروع، بالإضافة إلى الشكل الهندسي الكروي والتسمية المشابهة، تشكل تذكيراً ساطعاً بالغاطسة «باثيسفير» التي دخلت متصلة بسلك إلى أعماق المياه عند ساحل برمودا لإجراء سلسلة استطلاعات.