لحم نباتي «3D»

تمكنت شركة إسبانية ناشئة من التوصل إلى اختراع أول شريحة خالية من اللحم في العالم بطباعة ثلاثية الأبعاد، مكونة من بروتينات نباتية، تحاكي بالشكل والملمس شريحة اللحم المعروفة.

المكونات النباتية الصِّرف كالأرز والبازلاء والأعشاب البحرية التي توفر الأحماض الأمينية الضرورية للنظام الغذائي الصحي تحولت إلى معجون طعام خاضع للطباعة بالأبعاد الثلاثية لتشكيل مادة نيئة شبيهة باللحم.

وجدت الشركة الإسبانية المصنعة أنه على الرغم من وفرة المنتجات الخالية من اللحوم في الأسواق إلا أنها لا تعيد إنتاج الشكل «الشحمي المليء بالألياف» كشرائح اللحم أو صدور الدجاج.