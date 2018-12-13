"إنستغرام" يطلق خدمة الرسائل الصوتية

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن القائمون على تطبيق إنستغرام أنهم أدخلوا خدمة الرسائل الصوتية على التطبيق.

وقالت شركة إنستغرام في بيان لها: "بات بإمكان المستخدمين الذين لا يفضلون الكتابة أن يرسلوا إلى جهات الاتصال لديهم رسائل صوتية لا تتجاوز مدة الواحدة منها دقيقة واحدة".

ولإرسال هذه الرسائل، يتوجه المستخدم إلى جهة الاتصال، وفي الحقل المخصص للكتابة، سيجد شعار مايكروفون صغير، يضغط عليه ويبدأ التسجيل الصوتي، وبعدها يضغط خيار "إرسال".

وارتأى الخبراء في "إنستغرام" وفق "روسيا اليوم" إدخال هذه الميزة على تطبيقهم بعد أن لاحظوا استخدامها الواسع في باقي تطبيقات المراسلة، ك "واتساب" و"فيسبوك مسنجر"، وبعد تأييد المستخدمين لهذه الفكرة في استطلاع للرأي.