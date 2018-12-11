أصحاب الهمم يديرون مقهى «روبوت»

تم افتتاح مقهى «روبوت» في طوكيو، أخيراً، يجري التحكم به عن بعد من جانب موظفين من أصحاب الهمم، وتأمل الشركات التي ابتكرت المقهى إطلاق نسخة عنه في دورة الألعاب الأولمبية لأصحاب الهمم في طوكيو 2020، وفقاً لموقع صحيفة «نيويورك بوست».

يضع مقهى «داون فير.بيتا» الزبائن وجهاً لوجه أمام روبوتات تتلقى طلبات الطعام منهم وتقوم بتوصيلها إلى طاولاتهم، حيث يجري التعامل مع تلك الروبوتات باستخدام واجهة كمبيوتر كجهاز لوحي أو شاشة تقليدية.

وفي المقابل، يجري التحكم بالروبوتات بواسطة موجات الراديو من جانب موظفين من أصحاب الهمم يعملون من منازلهم، حيث يقوم النظام بنقل المعلومات ذهاباً وإياباً بين الروبوت وجهاز التحكم البشري.