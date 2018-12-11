تقليب الصفحات بومضة عين

المصدر: إعداد: نهى حوا

لم يشهد العالم هذا الكم الهائل من الابتكارات الجديدة الهادفة إلى زيادة أسباب الرفاهية والرخاء، وإيجاد سبل جديدة تعد بحياة أكثر سعادة وذكاء، وهي ابتكارات مفيدة للمستهلكين عموماً، وأصحاب الهمم، كالجهاز الذي يعد بالقدرة على تقليب صفحات الكتب بومضة عين، وروبوت الحقيبة الذي يشكل معاوناً في إنجاز الأعمال، ومقهى الروبوت الذي يمنح أصحاب الهمم القدرة على إدارة المطاعم.

فضلاً عن ابتكارات تكنولوجية أخرى من المتوقع أن ترسم معالم المستقبل، مثل الفرن الجديد الذي من المتوقع أن ينافس الميكروويف، أو العَبّارة التي تقطع البحر وترسو في المرافئ بالتوجيه عن بعد، أو غرفة الملابس التي يمكن توسيع حجمها عند الحاجة، أو الأداة الجديدة التي تسمح بحصول متسلقي الجبال على مياه الشرب، أو الابتكار الطبي المهم الذي يسمح برصد الإنفلونزا بالذكاء الاصطناعي.

في خبر سار للقُراء، ابتكر مجموعة من الطلاب الصينيين في جامعة تشانغتشون للعلوم والتكنولوجيا طريقة جديدة لمساعدة الناس على القراءة، عبر تقليب صفحات الكتب بومضة عين، لكن الجهاز يتطلب من المستخدم ارتداء شريط على الرأس موصول بمحول لتقليب الصفحات.

يعتمد الجهاز على تكنولوجيا استشعار الدماغ في تحديد لحظة وميض المستخدم، ويرسل إشارة إلى محول تقليب الصفحات عن طريق «البلوتوث»، فيجري تقليب الصفحة من دون أي حركة من المستخدم.

من شأن الابتكار السماح بأوقات قراءة أسرع، وليس ذلك فحسب، بل أيضاً مساعدة أصحاب الهمم أو حتى الموسيقيين الذين يحتاجون في الغالب لتقليب الصفحات أمامهم فيما أيديهم مشغولة بالعزف على المفاتيح أو الأوتار. يجدر الذكر أن هذه التكنولوجيا لا تزال طور التصميم.