رصد الإنفلونزا بالذكاء الاصطناعي

ابتكر علماء في اليابان مجس استشعار بثقوب نانوية يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لرصد الإنفلونزا والمساعدة في منع تفشي الفيروس في المستقبل.

ووفقاً لموقع «آيديا كونكشن»، فإن جهاز الاستشعار الذي طوره فريق من جامعة أوساكا بالاعتماد على التدفق الكهربائي، يستخدم تياراً كهربائياً يتسبب في تدفق سائل عبر الثقوب النانوية لمجس الاستشعار، مانعاً مرور الجسيمات غير الفيروسية.

ومن خلال السماح فقط للفيروسات في دخول مجس الاستشعار، فإن الجهاز قادر على تحقيق حساسية عالية عند اختبار السوائل البيولوجية المعقدة. ويقول معد الدراسة اكيهيدي أريما إن «استخدام الجهاز لا يتطلب خبرة متخصصة، بالتالي يمكن استخدامه لمسح مواقع الرعاية الصحية، من قبل مجموعة واسعة من طواقم العمل».