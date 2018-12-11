خزانة ملابس مُتغيّرة

يُطل برأسه ابتكار جديد لغرفة ملابس مع خزانة يمكن فتحها وإغلاقها وتوسيع مساحتها وتغيير شكلها، ووفقاً لمواقع إخبارية، يستلهم الابتكار من المشروع البحثي لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «سيتي هوم»، وهو مشروع شقة بمساحة 200 قدم مربعة، يمكنها مضاعفة الحجم القابل للاستخدام داخلها ثلاثة أضعاف عبر التلويح باليد.

الخزانة التي تدعى «أوري بوكت كلوزيت» تضم مساحات تخزين للملابس والأحذية والإكسسوارات. عندما تفتح أبوابها، تتيح إمكانية المرور وسطها، اي بين خزائن الثياب والرفوف، وبعد إغلاقها تتحول إلى مكتب للعمل أو رف للكتب.

يمكن تشغيل الخزانة صوتياً مع «مساعد» غوغل أو «إليكسا» لأمازون، كذلك باستخدام تطبيق «أوري» أو عبر جهاز تحكم مدمج، مع توفر خيار يدوي في حال انقطاع التيار الكهربائي.