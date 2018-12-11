ميــاه شرب لمتسلقي الجبال

قام أحد الطلاب في أستراليا بابتكار قنينة لإذابة الثلوج واستخراج المياه العذبة، بما يتيح لمتسلقي الجبال البقاء على قيد الحياة في الحالات الطارئة. أداة «إتش 2 سنو» التي صممها الطالب في «المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن»، تيم لوتون، عبارة عن قنينة شرب، بسعة ليتر واحد، في داخلها أنبوب نحاسي مختوم ومزود بشفرات سيليكون، بالإضافة إلى مغرفة خاصة.

عندما تمتلئ القنينة بالثلوج الطبيعية، يجري إدخال المغرفة في أسفل القنينة، فتتحول إلى مقبض لتدوير الشفرات باليد، مولدة حرارة عبر الاحتكاك، فيذوب الثلج. الجهاز بإمكانه تحويل 200 غرام من الثلوج إلى 100 مليمتر من مياه الشرب، إذا تم تحريكه بلطف لعشرين دقيقة.