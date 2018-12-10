كوريا الجنوبية تتصدر العالم في استخدام هواتف الجيل الخامس

المصدر: يونهاب

من المتوقع أن تشهد كوريا الجنوبية أعلى نسبة استخدام لهواتف الجيل الخامس (5G) في العالم على مدار العامين المقبلين.

وقالت شركة التحليلات "استراتيجي أنالاتيكس" الأحد، إنه من المنتظر أن يبلغ معدل اعتماد هواتف الجيل الخامس في كوريا الجنوبية 5.5% في العام 2019 و10.9% في العام 2020 على التوالي، لتتصدر كوريا الجنوبية الدول الكبرى في العالم.

ويستند هذا التقدير إلى حقيقة أن كوريا الجنوبية ستقوم بتسويق شبكات الجيل الخامس في شهر مارس من العام المقبل، مما يجعلها أول دولة في العالم تفعل ذلك، مع التخطيط لشركة سامسونغ للإلكترونيات العملاقة للتكنولوجيا لإطلاق أول الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكة الجيل الخامس.

وتخطط إل جي إلكترونيكس أيضا لإطلاق هاتف ذكي متوافق مع شبكة الجيل الخامس في النصف الأول من العام المقبل في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وقالت "استراتيجي أنالاتيكس" إن الحصة السوقية لهواتف الجيل الخامس ستصل إلى 4.7% في الولايات المتحدة و5.2% في اليابان و2.8% في الصين بحلول العام 2020، مضيفة أن نسبة انتشار هواتف الجيل الخامس ستزيد منذ ذلك الحين تمشيا مع إنشاء أوسع لشبكات الجيل الخامس.

وفي العام 2021، ستصل نسبة اعتماد هواتف الجيل الخامس إلى 27% في الولايات المتحدة و21.3% في كوريا الجنوبية و19.7% في اليابان و8.5% في الصين.