فيسبوك يمنح "Netflix" و "Airbnb" بيانات خاصة بمستخدميه

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت مجموعة من الرسائل الإلكترونية السرية بين موظفين بارزين في موقع فيسبوك أنه منح بعض الشركات للوصول إلى البيانات الخاصة بمستخدمي الموقع.

وتم الحصول على هذه الرسائل السرية وفق "BBC News" في إطار تحقيق للبرلمان البريطاني بعد تلقي شكوى من شركة دخلت في نزاع قانوني مع فيسبوك.

وسمحت هذه المعاملة التفضيلية للشركات بالاطلاع على قائمة أصدقاء المستخدم حتى بعد إعلان فيسبوك فرض قيود على حجم المعلومات المتاحة لهذه الشركات.

وتأتي شركة نتفليكس لبث الأفلام والمسلسلات عبر الانترنت وشركة AirBnB على رأس من حصلوا على هذه المعاملة.

وكانت فيسبوك قد اعترضت على نشر هذه الرسائل السرية.