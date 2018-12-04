أقنعة الحرائق

صمم طلاب من جامعة كوكمن بهولندا موزع أقنعة بإمكانه إنقاذ حياة الأشخاص المحاصرين بألسنة النيران. وكما هو معروف أثناء اندلاع الحرائق أن القاتل الرئيسي ليس لهب النيران أو الحرارة، بل استنشاق الدخان، ولهذا يُنصح بتغطية الأفواه بقطعة ثياب مبللة لتخفيف استنشاق الدخان والغازات الخطيرة.

ووفقاً لموقع إخباري، موزع الأقنعة الذي صممه الطلاب بباب موصول بالأقنعة في داخله، وما أن يفتح أحدهم الباب حتى تتبلل الأقنعة على الفور وتتحول لأُخرى رطبة جاهزة للاستخدام بحركة بسيطة. ينظر الطلاب في وضع موزع الأقنعة داخل محطات الإطفاء والمباني الحكومية والمدارس.