طراز طائرات هجين

تمكن مهندسون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم.آي.تي.) من بناء طائرة تعمل بالطاقة الأيونية من دون مراوح أو توربينات، كما أنها لا تستلزم وقودأً إحفورياً للطيران.

وعوضاً عن ذلك، تعمل الطائرة بـ «الرياح الأيونية» أو الدفع الديناميكي الكهربائي، والمتولد من حركة الأيونات أي الذرات أو الجزيئات المشحونة كهربائياً، في أول ابتكار من نوعه في العالم.

ووفقاً لموقع «ديزين»، تمكن الباحثون من التحليق بطائرتهم، التي لا تحوي أي أجزاء متحركة، عبر صالة رياضية بطول 60 متراً.

وفيما الطائرة التي تم ابتكارها صغيرة الحجم، فإن طول جناحيها يصل إلى خمسة أمتار، ويقول الباحثون إنه في يوم ما، يمكن لهذه التكنولوجيا الدفع بطائرات ركاب جزئياً، كجزء من طراز هجين أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

يقول رئيس فريق البحث البرفيسور ستيفن باريت: «هذا الابتكار فتح احتمالات جديدة غير مستكشفة لطائرات لا تصدر ضجيجاً، وأبسط من الناحية الميكانيكية، ولا تنفث انبعاثات احتراق».