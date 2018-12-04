جهاز تنحيف

الجهاز يعد القطعة الأخيرة في تكنولوجيا التنحيف بالاعتماد على تشجيع عادات الأكل الصحية، حيث يساعد على التغلب على عادة الإفراط في تناول الطعام.

«زن ايتينغ» الذي يشبه أنبوب امتصاص الشراب يستخدم لتدريب الحنك على طريقة لتثبيط تناول الطعام بإفراط، فالتخمة في الغالب سببها إدخال طعام أكثر مما يجب، وبسرعة تتجاوز قدرة الدماغ على إدراك أن المعدة ممتلئة. ويدعو الجهاز المستخدمين إلى رشف المياه لـ 5 ثوانٍ قبل الأكل، والضغط على أنبوب الامتصاص باستخدام لسانهم، مما يسبب تقليص اللسان والمساحة في الفم.

هذا التدريب يؤدي إلى ابتلاع كميات أقل من الطعام.