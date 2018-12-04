مقدمة عالم ذكي

التطورات التكنولوجية المتسارعة ترسم مشهد عصر جديد، بتصاميم وتطبيقات وحلول في شتى مجالات الحياة، وفيما تعمد تلك الابتكارات إلى تحسين مستوى الرفاهية للبشر، تطرح في الوقت نفسه تحديات للشركات لفهم الاتجاهات المستقبلية ومحاولة اللحاق بالركب، كابتكار بدلة طيران مضادة للدوران آمنة لرواد وسياح الفضاء.

وطائرة دون مراوح أو توربينات أو وقود أحفوري تعد بطراز هجين من الطائرات في المستقبل، واختراعات طبية قد تغير المشهد المستقبلي، مثل جهاز فحص نظر في المنزل دون طبيب، وديسك بديل بالهندسة الحيوية لأوجاع الظهر، وجهاز بسيط للتنحيف يستهدف تغيير عادات تناول الطعام، وفي مجال الإنقاذ، اختراع لموزع أقنعة يساعد المحاصرين بألسنة النيران (إنقاذ)، وجلد يعمل كبوصلة يساعد في الاتجاهات.