ديسك بديل للظهر

أقراص العمود الفقري التي تمت هندستها حيوياً في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة يمكنها أن تساعد في علاج أوجاع الظهر، وتشكل خياراً جذاباً لاستبدال الأقراص الشوكية، «الديسك»، في جسم الإنسان، وفقاً لموقع «آيديا كونكشن».

في العادة، تتآكل الأقراص في العمود الفقري ويجري استبدالها بنسخ اصطناعية، لكن الفريق البحثي في جامعة بنسلفانيا يقول إن الأقراص التي جرى بناؤها حيوياً والمسماة «إي دابس» يمكنها أن تدوم لفترة أطول وتؤدي وظيفة أفضل. وقد أوجد الفريق تلك الأقراص عن طريق دمج خلايا جذعية لحيوان المختبر مع مصفوفة من البوليمرات وجل مائي موضوعة بين زوج من نهاية لوحات البوليمرات.