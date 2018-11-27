حافلة تواكب الطقس

كشفت شركة يابانية عن تصاميم «غاشا»، الحافلات المكوكية المستقلة المصنوعة لتناسب كل الأجواء المناخية، وتعتبر الأولى من نوعها في العالم.

وصرحت الشركة بالقول إن الأمطار الغزيرة والضباب والثلوج تمنع الحافلات المستقلة والتاكسي الآلي من القيادة نظراً إلى أن التقنيات الموجودة تعمل على اختبار تقنياتها في ظل ظروف مناخية دافئة.

وطورت الشركة خوارزميات وذكاءً اصطناعياً وأنظمة استشعار رصد العقبات لتعزيز تكنولوجيا القيادة الذاتية، كما اعتمدت تصميماً جمالياً للحافلة لتبدو ودودة بشكلها الخارجي المصمم من دون ملامح دالة بوضوح على المقدمة أو الخلفية. ومن المقرر انطلاق الحافلات المكوكية على الطرقات في ثلاث مدن فنلندية بحلول عام 2020.