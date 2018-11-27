سجاد من النخيل

ابتكر مصمم هولندي بُسطاً مصنوعة من مادة في أوراق النخيل تدعى جلد النخيل وتشكل بديلاً مستداماً ونباتياً عن الجلود التقليدية المصنوعة من جلود الحيوانات.

وتستخدم لصناعة البسط شرائط رفيعة من المادة تلقى من الطرف إلى الطرف يدوياً وتتصل بقاعدة محاكة قبل قصّها وفق الحجم المطلوب. أما الطيات والأشكال غير المتناسقة فيتم تركها لتعطي البساط مظهره النهائي.

وطوّر المصمم داخل استوديو العمل الخاص به «الجلد» المصقول بعد أن وجد أنه يمكن تحويل المادة الهشة جداً إلى أخرى ناعمة بإضافة مادتي الغليسيرين والماء وبعض الإضافات الأخرى التي تجعل المظهر جميلاً والملمس ناعماً.