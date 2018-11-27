قنانٍ خضــــراء

طورت إحدى شركات تصميم فلاتر المياه طريقة لتحويل البلاستيك المرمى في المحيطات لقناني مياه خضراء، قابلة لإعادة الاستخدام. وتعمل شركة سوما مع مشروع بارلي فور ذا أوشينز لإنتاج عبوات مفتوحة من بلاستيك المحيطات المعاد تدويره.

ينقل موقع صحيفة «مترو» البريطانية عن مؤسس «بارلي»، سيريل غوتش، قوله: «نتعاون مع سوما لتحويل الحطام البحري إلى عبوات من صنف المطاط الاصطناعي «النيوبرين»، وجلب البلاستيك في المحيطات إلى قناني مياه يمكن إعادة استخدامها وصولاً إلى المستهلك». وسبق أن تعاونت «بارلي» مع شركة لصنع أحذية من بلاستيك المحيطات المعاد تدويره.

تعتبر قنينة «سوما +بارلي» جزءاً من نسخة محدودة يجري إطلاقها في أكثر من 5 آلاف متجر في الولايات المتحدة وكندا.