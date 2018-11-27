دفيئة زراعية

قامت المصممة الهولندية، مارجان فان أوبيل، في خطوة ترمي إلى التعامل مع نقص الغذاء بتطوير دفيئة للزارعة المائية توضع على السقف وتعتمد على الطاقة الذاتية لتوليد طاقة شمسية تحفز أفضل الظروف لنمو المزروعات.

ويعتمد الهيكل الشفاف إسفيني الشكل المدعو «مصنع الطاقة» على لوحات شمسية زجاجية، بغية الحفاظ على الحرارة الداخلية وتزويد نظام الزراعة المائية المدمج ومؤشرات الضوء الخاصة الملونة بالطاقة.

وتؤكد ماجان أن مصنع الطاقة يثبت إمكانية دمج التقنية الزراعية داخل البيئة الحضرية وتثقيف الناس حول جلب مستقبل الزراعة إلى مدننا. يذكر أنه يمكن تركيب الدفيئة في أماكن دون الحاجة للتوصيلات الكهربائية وتمكين الناس من الزراعة، حيث لم يكن الأمر ممكناً من قبل.