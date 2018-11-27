نظارات ثلاثية

أسفر التعاون بين ماركة نظارات لندنية شهيرة ووكالة تصميم عالمية عن إطلاق خدمة ترتكز على مسح ضوئي ثلاثي الأبعاد لوجوه العملاء من أجل إنتاج إطارات مطابقة بشكل مثالي.

النظارات المطبوعة بتقنية الأبعاد الثلاثية متوفرة بخصائص محددة، سيما أنه يمكن طباعتها لتناسب حجم وتقاسيم أي وجه لضمان توافق مثالي. ويسجل المسح ثلاثي الأبعاد مختلف مقاييس الوجه كالمسافة بين الحدقتين، وعرض الرأس والأنف، وموقع الأذنين، عبر ناسخ ضوئي.

وبعد إدخال المعلومات إلى التطبيق الخاص يتم قياس النظارات بشكل مباشر على الشاشة. وتتيح برمجية الناسخ للمستخدم تحديد خصائص الإطارات من خلال التعديل الطفيف لليونة العدسة لتناسب حجم الوجه.