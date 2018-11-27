مياه من الهواء

قام فريق من الباحثين بقيادة المهندس الأميركي ديفيد هرتز بتطوير تكنولوجيا تعتمد توفير الطاقة عبر جني مياه الشرب من الهواء، على أن يتم احتواؤه داخل حاوية شحن لتسهيل نقله.

ويمكن للنظام الذي أطلقت عليه تسمية «ويديو» إنتاج 2000 ليتر من المياه في اليوم عن طريق مزج الهواء الساخن والبارد لخلق التكثيف بطريقة تحاكي تشكّل الغيوم.

مشروع «ويديو»، الحائز على جوائز لا يملك فقط مصدر طاقة متجدد بنسبة 100%، بل إنه سلبي الكربون، بمعنى أنه قادر على توليد طاقة إضافية يمكن استخدامها من قبل المجتمعات المحلية. ويشار أيضاً إلى أن أنظمة المشروع قادرة على العمل في ظل مختلف الظروف المناخية.