رقمنة معمارية

جمع استوديو تصميم في نيويورك بين عناصر القرميد والخلايا الشبكية لإنتاج ما يعرف بـ«البريكسل» أو قوالب البناء من أجل فن عمارة متحرك. ويهدف الابتكار إلى جعل بناء التركيبات ذات المقاييس الضخمة بشكل أكثر سهولة وسرعة بناءً على البلاط أو الأحجار الدوارة.

ويمكن تصميم البلاطات وفق مختلف الأذواق بأشكال وأحجام ومواد عدة ترمي إلى دمجها مع المباني على شكل جدران واجهات أو أسوار. ويشير المصمم إلى أنه قد رأى وجود فرصة للجمع بين ما يمكن اعتباره فناً وبنى تحتية وعرضاً رقمياً، وأنه سعى إلى تطوير نطاق جديد يتيح بناء مختلف التصاميم الساحرة التي تشكل عملاً فنياً وتقدم معلومات ذات علاقة وتجارب فريدة في آنٍ معاً. ويمكن التحكم بكل «بريكسل» عبر تطبيق خاص، بجعله تفاعلياً من خلال عملية دوران الحجارة بلا توقف وخلق مشهدية رقمية.