«هيئة الاتصالات»: 4 خطوات تفعلها إذ تعرض "واتسآب" للاختراق

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حدد فريق الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع لهيئة تنظيم الاتصالات 4 خطوات رئيسية على مستخدمي الهواتف الذكية اتباعها في حال تعرض تطبيق «واتساب» الخاص بهم للاختراق.

وبينت الهيئة في رسالة توعوية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الخطوة الأولى هي إرسال رسالة إلى الدعم الفني لتطبيق «واتساب» مع توضيح رقم الهاتف وتأكيد تعرض التطبيق للاختراق.

وأشارت إلى أن الخطوة الثانية تتمثل في إعادة محاولة تنزيل «واتساب» كل يوم، وثالثاً محاولة الدخول إلى التطبيق خلال فترات مختلفة طوال اليوم، ورابعاً: إبلاغ الإقارب والأصدقاء عن الأختراق وعدم التعامل مع أي رسائل واتساب قدامة من الرقم لحين حل المشكلة.