«دماء» من النباتات

الدم «هيمي» المصنوع من بروتينات جذور نبات فول الصويا، بطعم معدني ورائحة كالدماء الحقيقية، تجري شركة «الأطعمة المستحيلة» تحسينات عليه لصناعة برغر قادر على خداع آكلي اللحوم للتفكير كما لو أنهم يأكلون لحم بقر حقيقي.

واستناداً إلى موقع مجلة «فاست كومباني»، تباع «اللحوم النباتية» حالياً في أكثر من 5 آلاف مطعم، وستصبح متوفرة في متاجر التجزئة العام المقبل. وتفيد الشركة أنها لا تتطلع لصناعة لحوم من خلايا حيوانية، وتعتقد أن استخدام النباتات كمكونات لا يزال الخيار الأفضل.

استغرق تطوير المنتج سنوات، ويقول مؤسس الشركة بات براون، إنه أراد زيادة الوعي بالبصمة الكربونية الهائلة للحوم والألبان، فأدرك أن المشكلة ليست في الطعام الذي نحبه، بل في طريقة صناعته. هدفه ليس إطعام النباتيين بل تغيير رأي آكلي اللحوم.