المصدر: إعداد: نهى حوا

في إطار الاهتمام المتزايد بالابتكارات الجديدة التي تصب في خدمة الإنسان ورفاهيته وصحته، نقدم فيما يلي جملة اختراعات ترسخ ثقافة مفاهيم الاستدامة في البيئة الحيوية، بدءاً من معالجة مشكلة التلوث بالبلاستيك، في مجال الملابس، أو أدوات الطعام، أو أطقم ألعاب الأطفال، وصولاً إلى ابتكارات تتصدى للبصمة الكربونية التي تولدها صناعة اللحوم والألبان، مثل ابتكار «برغر نباتي» بالكامل.

كما اختارت الصفحة جملة ابتكارات في مجال الروبوتات، مثل طائرة رافعة أثقال القادرة على رفع الحطام في حالات الطوارئ، أو مزرعة داخلية آلية بالكامل تقرب محصول الخضار من المستهلك، أو ابتكار مثير في مجال الفنون لروبوت رسام قادر على تحويل الجدران إلى أعمال فنية حسب الطلب.

الروبوت الرسام «سكريبت» بإمكانه تحويل الجدران إلى أعمال فنية، ورسم أي شيء ثم محي آثاره. الروبوت الصغير حصد شعبية واسعة منذ انطلاقته كمشروع، وفقاً للقناة التلفزيونية «سي إن بي سي»، وهو يعمل بطريقة تحميل الصور من هاتف المستخدم إلى الروبوت، فيبدأ الأخير بالرسم فوراً

يستخدم الروبوت أربعة أقلام يمكن محي آثارها عن الجدران، أما رسوماته فهي بحجم 6.5 *6.5 أقدام. يستلزم استخدامه لصق الجهاز على الجدار بمسمارين فقط، حيث تقوم أسلاك موجهة مربوطة بالروبوت بتحريكه.

تقول الشركة إن الجهاز سيصل الأسواق في نهاية العام الجاري.